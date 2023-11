Jan Rosák s manželkou prodávají majetek a chystají stěhování

V malém středočeském městečku si Jan Rosák s manželkou Jiřinou vybudovali nejen domov, ale také rozjeli úspěšné podnikání. Toho všeho se ale rozhodli vzdát. "Ano, prodáváme náš vymazlený dům s fotovoltaickou elektrárnou. Jezdím pro vnuky do školy v Říčanech, a to je z Mníšku daleko," řekla Blesku moderátorova manželka Jiřina Rosáková.

Právě rodinné vazby jsou důvodem, proč se rozhodli po několika desetiletích zvednout kotvy a najít si domov jinde. "Přesouváme se blíž, tím pádem prodáváme i restauraci v Mníšku a vše ostatní," dodala. Rosákovi mají dvě dcery a od nich také tři vnoučata. Od Zuzany vnučku Lili a vnuka Ryana a od dcery Marie vnuka Honzu.

Není to ale poprvé, co se Rosákovi pokusili zbavit části svého majetku. Objekt bývalého pivovaru chtěl Rosák prodat už v roce 2009. Tehdy za něj požadoval 20 milionů korun a kupec se nakonec nenašel. Tenkrát také moderátor oblíbeného Videostopu zavzpomínal na to, jak náročné bylo podnikání rozjet.

"Kromě těch investic se k tomu váže jedna nemilá záležitost s Union bankou. Když jsem ten pivovar kupoval, vzal jsem si u nich úvěr a posílal tam pak všechny své peníze. Měsíc předtím, než zkrachovali, jsem dluh splatil, jenže všechny moje peníze tam zůstaly a už jsem z nich nikdy nic neviděl!" postěžoval si tehdy.