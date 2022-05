Jan Kraus dostal darem bonbony s příchutí smradlavých ponožek a zvratků

Bendig věnuje Krausovi dárek, který pořídil v Londýně - bonbony Bertíkovy fazolky tisíckrát jinak, které jsou známé ze série o Harrym Potterovi. "Nedržte se barev!" varoval Bendig moderátora s tím, že červená nemusí zaručovat chuť jahody, ale může se v ní skrývat chuť smradlavých ponožek či zvratků. Ochutnávka bonbonů, které se Lucie Bílá odmítne účastnit, všechny velice pobaví.

Mimoto se v nejnovějším díle dozvíme, že se Jan Bendig se svým partnerem zúčastnil reality show, ve které si manželé na určitou dobu vymění své protějšky, a že stejnou nabídku dostala i Lucie se svým přítelem Radkem. "My jsme tu nabídku s Ráďou dostali a já jsem se dlouho tak nezasmála," okomentovala to zpěvačka. "Já měla jet na Moravu a nějaká nanda by šla k nám do Otvovic. Ani náhodou!"

Zpěváci Lucie Bílá a Jan Bendig se v talk show neobjeví bok po boku náhodou. Pojí je duet Jednu malou chvíli, jenž měl premiéru začátkem dubna. "Náš příběh je takový slavičí," popsala přední diva české pop music, jak k jejich spolupráci vlastně došlo. "Seděla jsem na Slavících v první řadě a dívala jsem se na jeviště, kde pobíhalo spoustu lidí a jeden tam byl nepřehlédnutelný. Šla z něj tak nádherná energie a něco tak laskavého a hodného, a navíc talentovaného, jako by tam nikdo jiný nebyl. A já jsem věděla, že ten člověk stojí za to, abych ho ukázala těm svým lidem, svým fandům.

