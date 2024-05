Jan Kačer je ve vážném stavu v nemocnici

Již řadu let sužují herce a režiséra Jana Kačera vážné zdravotní problémy. Ty nyní vyvrcholily jeho převozem do motolské nemocnice v Praze, kde zůstává na plicním oddělení s těžkým zápalem plic. Informoval o tom deník Blesk.

Tomu zprávu o tom, že je jeho přítel opravdu nemocný, potvrdil scenárista, režisér a herec Vlastimil Venclík. "O tom, že je Jan Kačer v nemocnici, vím. Děláme spolu už roky Čtené divadlo. Naposledy jsme se viděli před měsícem," sdělil znepokojující zprávu.

Není to ale zdaleka poprvé, co se Kačer dostal do péče lékařů. Před třemi lety mu byla voperována nová srdeční chlopeň a následně mu byla diagnostikována cirhóza jater, nemoc, která ovšem postihuje především alkoholiky. To Kačer podle svých slov nechápe a považuje to za nefér. "Není to spravedlivé. Nepiju, žiju dost střídmě," řekl tehdy pro magazín Showtime.