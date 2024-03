"Útočník změnil výpověď, byl v podmínce," tvrdí o moučném incidentu Jan Bendig

"O ničem jsem nevěděl, nebyli jsme domluvení," trvá si na svém zpěvák Jan Bendig. "Budu tvrdit to, co tvrdím pořád, i ve svém prohlášení. S tím klukem jsem nikdy nebyl v kontaktu, pouze když se mi po tom incidentu vlastně omlouval," říká k událostem listopadového večera, kdy ho útočník na červeném koberci posypal moukou.

Celou věc šetřila policie, která ale došla k závěru, že byl zpěvák s útočníkem na celé věci domluvený a hrozí mu až padesátitisícová pokuta. Podle Bendiga, který se k věci vyjádřil v magazínu ShowTime, však mladík, který ho napadl, záměrně změnil výpověď v jeho neprospěch.

"Ten kluk, co mě posypal, šel na policii a změnil svoji výpověď. V té první potvrzuje to, co říkal v tom omluvném videu. Já jsem se pak od svých známých dozvěděl, že údajně by měl být v problémech s policií a v podmínce, tomuhle případu hrozilo, že se překvalifikuje na rasistický útok, on údajně měl říct slovo cigán, při tom útoku. Tak podle mě se musel leknout, šel na policii, možná… nevím," řekl zpěvák, který prý nedostal možnost se ke změněné výpovědi vyjádřit. "Důležitý je říct, že on vypovídal dvakrát, já jednou. Kdybych měl tu možnost vypovídat hned po té jeho druhé výpovědi, tak bych se okamžitě bránil," tvrdí naštvaně.

Má také za to, že se celá věc do médií dostala zkresleně. "Policie uzavřela tenhle případ s tím, že se nic nestalo a že jsme se údajně měli domluvit. Ale nevydala žádný rozsudek, o tom rozhoduje až přestupková komise. Taky bych chtěl upozornit, že neplatím žádnou pokutu 50 tisíc, o tom taky rozhoduje přestupková komise," dodal s tím, že se bude prostřednictvím svých právních zástupců bránit.