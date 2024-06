Jan Bendig i s bratrem pohořeli v AZ-kvízu. "Nejsem atomový inženýr," brání se zpěvák

Neslavný výkon ve vědomostní soutěži AZ-kvíz předvedli minulý týden bratři Jan a Marsell Bendigovi. Nejenže se zrovna neblýskli u většiny otázek, ale také nedovedli pochopit ani princip samotné hry, kde jde o to, spojit tři strany hracího pole ve tvaru pyramidy. Políčka vybírali Bendigovi náhodně a chaoticky, až se jim pomocnou ruku rozhodl podat samotný moderátor Aleš Zbořil.

A napovídal jim i u samotných otázek, jelikož se ani jednomu z bratrů u nich moc nedařilo. "Nevím, jak je možný, že nic nevím," zoufal si Marsell Bendig, který za znojemskou umělkyni, jež svými nahými performancemi často pobuřuje veřejnost, označil Britney Spearsovou (místo Kateřiny Olivové, což byla správná odpověď, pozn. red.). Jeho častá reakce "nevím" se v jednom momentu stala dokonce správnou odpovědí, když se hledal titul písně Hany Zagorové na základě textu.

O moc lépe si nevedl ani Jan Bendig. Ačkoli měl ze začátku náskok, nakonec jej kvůli špatným rozhodnutím, jelikož moc nechápal samotný záměr hry, jeho bratr porazil.

"Já si myslím, že přehled mám. Ale určitě nejsem atomový inženýr, nevím všechno," hájil se pro eXtra.cz zpěvák. "Samozřejmě že spokojen nejsem. Najednou když jste v tom legendárním studiu, slyšíte tu legendární znělku a naproti vám stoji Aleš Zbořil, v zákulisí vás pozoruje Leoš Mareš, tak chytnete trému, i když nechcete," vymlouval se a dodal, že z posměváčků si hlavu nedělá, ačkoli netouží si toto účinkování zopakovat.

"Okolí se zasmálo a spíš řeklo, že to byl sakra dlouhej díl. A negativní reakce neřeším. Jak už jsem říkal. I já si občas u podobných pořadů zanadávám, co to tam proboha říkají. V tom studiu je to fakt velký stres," uzavřel to Bendig.