"Láska je jen jedna," říká herečka Jamie Lee Curtisová o své trans gender dceři

Herečka Jamie Lee Curtisová je matkou dvou adoptovaných dcer. Vždy to tak ale nebylo, původně totiž byla jejich rodina složená z dcery a syna. Thomas ale před lety podstoupil změnu pohlaví a dnes je z něj sedmadvacetiletá žena, jež si vybrala jméno Ruby. Pro Curtisovou to, podle jejích slov, nikdy nebyl sebemenší problém.

"Láska je láska. Mateřská láska nezná odsouzení. Jako matka stojím v naprosté solidaritě za svými dětmi, které se pohybují vpřed vesmírem stejně jako jejich autentické já s jejich vlastní myslí, tělem a myšlenkami," napsala na Instagramu ke společné fotografii s dcerou. A spolu s Ruby právě dnes oslavují první výročí její svatby. 29. května 2022 se provdala za svou partnerku Kynthii.

Trans gender dcera slavné herečky také předminulý rok promluvila o tom, jaké pro ni bylo svěřit se se svou pravou osobností rodině. "Popravdě? Bylo to pro mě dost strašidelné. Už jenom to, že jsem jim o sobě měla říct něco, co ještě nevěděli," řekla v rozhovoru pro magazín People.

"Bylo to vážně trochu děsivé. Ale přímo strach jsem z jejich reakce rozhodně neměla. Mám totiž velké štěstí. Na rozdíl od mnoha rodičů mých přátel a známých mě totiž ti moji celý život přijímali takovou, jaká jsem, ať už jsem dělala cokoliv," vysekla Ruby poklonu svým rodičům.