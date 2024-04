Vajgly, binec, zmar. Jakuba Bínu čekal po návratu ze Survivoru vykradený dům

Jakub Bína odstoupil ze soutěže Survivor kvůli problémům se sluchem. "Bourá to moji psychiku, všude je voda a nejde to. Myslel jsem, že to zvládnu, ale já už tady nemám co dělat," pronesl v pořadu zpěvák kapely Skyline a fitness trenér.

Jeho návrat domů ale rozhodně neproběhl tak, jak čekal. "Asi nejhorší věc, která se mohla stát. Když jsme se vrátili domů, tak jsme zjistili, že nám někdo vybral kompletně celý barák. Nejenže ho vybral, ale celý ho rozsekal, rozřezal věci, típal tam cigára, všechno rozházel, všude všechno. Nejdřív jsem to chtěl ukázat, ale ne… Doufám, že ten, co to udělal, shnije v pekle," uvedl ve videu na svém Instagramu Bína.

Událost šel pochopitelně hned nahlásit na policii a i tuhle fázi zdokumentoval ve videu. "To jsou zase životní zkoušky jako kretén. Já jsem zase sprostý. Já to nechápu, nejdříve jdu do soutěže a vyrojí se tam týpek, který si vymýšlí, že jsem ho tam šikanoval, potom tam skoro ohluchnu a pak zjistím, že nás vykradli," říká na videu Bína, který lupičům pochopitelně nepřeje nic dobrého.