Jakub Železný po incidentu s policií odchází na nemocenskou. "Blázen nejsem," říká

"Jsem s lékařem domluven na možnosti pracovní neschopnosti poté, co skončím pracovní turnus tento týden, abych co nejmíň omezil kolegy. Tak, jak jsem je ani na den neomezil v minulých, pro naši rodinu nejtěžších chvílích v našich životech," říká moderátor Jakub Železný, který v posledních dnech čelí skandálu kvůli konfliktu s městskou policií.

Tvrdí také, že pracovní neschopnost se bude týkat jeho fyzických problémů, nikoliv duševních. "To je přesně to, co bych nerad, aby z toho vyplynulo! Jsem totálně fyzicky vyčerpaný, doléčuju natržený sval v noze z lyžování, vrací se mi můj letitý problém s vnitřním uchem, chcete-li diagnózu," řekl Železný Blesku s tím, že jeho vyčerpání je důsledkem toho, že v posledních měsících pečoval o umírajícího bratra Davida.

"Zkrátka po měsících péče o bratra za plného 'pracovního' provozu, kdy jsem neměl vůbec čas a kapacitu na nic jiného, se teď potřebuju dát dohromady hlavně po fyzické stránce. A to víte, že duše strádá, ale to člověk musí překonat. Blázna ze mě fakt neudělejte! Jsem svůj, ale blázen snad fakt ještě ne," dodal známý moderátor.

Šokem z vyslechnutí kruté diagnózy blízké osoby také vysvětluje svoje chování, které na videonahrávce zveřejnila městská policie a kde se Železný dohaduje se strážníky o tom, zda spáchal dopravní přestupek. Video během pár dnů na facebookovém profilu policie zhlédlo více než 360 tisíc lidí.

Když s videem konfrontovali Železného novináři poprvé, dělal, že neví, o co jde. Později se za své chování veřejně omluvil na Twitteru.