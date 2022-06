Jakub Prachař se učí, jak být pořádným chlapem. Chce oslnit Terezu Ramba

Jakub Prachař ve filmu hraje typického pětatřicátníka, jenž nemá odvahu dělat v životě to, co by ho skutečně naplňovalo. Po náhodném setkání s láskou z dětství (Tereza Ramba) svůj dosavadní život přehodnotí a rozhodne se stát opravdovým mužem.

"Je to taková 'feel good' komedie. Je o klukovi, který se rozhodne přesvědčit svoji dětskou lásku o tom, že je opravdový chlap. A tak odjede na 'chlapský' kurz do Tater, kde se mu ale nedaří úplně tak, jak očekával," popsal děj filmu režisér Michal Samir.

Kombinace hlavního hrdiny s herečkou Terezou Ramba byla podle tvůrců jasná téměř od začátku. "Je vždycky hodně složité najít ústřední pár tak, aby fungoval. I ve světě najdete spoustu příkladů, kdy se vyberou velké hvězdy, ale film nakonec vůbec nefunguje, protože spolu nefungují ti herci. A nám přišlo, že Kuba s Terezou jsou v rámci té chemie úplně přesní," vysvětlil režisér.

Pohoda na place ale rozhodně neznamená, že půjde o další klasickou romantickou komedii, kterých jsou plná kina. "Tenhle film bude totiž tak trochu jiný. Snad se nám povede udělat takový ten film pro stříbrné plátno ve stylu Jak vytrhnout velrybě stoličku. Ne že by to byl podobný film obsahem, ale mohl by to být takový ten snímek, u kterého si neřeknete: Na to jsem mohl koukat v televizi," dodal Samir.

Buď chlap! se bude natáčet do druhé poloviny června a zásadní scény budou vznikat ve slovenských Vysokých Tatrách. V dalších rolích se představí Ondřej Sokol, Sabina Remundová, Ester Geislerová, Ivana Chýlková, Igor Bareš nebo Naďa Konvalinková. Do kin by měl snímek přijít příští rok v březnu.