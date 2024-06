"Lidé si budou říkat, že tak to máme doma." Prachař a Sandeva točí společný seriál

Kanadský formát s názvem Un gars, une fille (Kluk, holka) se dočkal české adaptace. Nový komediální seriál ponese název Jakub a Sara, který na pohled smazává hranice mezi skutečností a fikcí. Situace, které bude zobrazovat, pozná prakticky každý, kdo kdy s partnerem sdílel společnou domácnost. Půjde o kratičké scénky z běžného života: doma, v koupelně, u příbuzných, v restauraci a podobně, přičemž podle producentů žádné téma nemá být tabu.

"Je mi čerstvě čtyřicet, takže jsem toho zas až tolik nezažil. I přesto tam ale jsou situace, u kterých se člověk perfektně najde," pochvaluje si Jakub Prachař pro Prima Ženy, který se hlavní role ujme spolu se svou přítelkyní Sarou Sandevou.

To, že seriál nese jejich jména, není náhoda. Je totiž tradicí, že se název vytváří z křestních jmen herců, co je hrají. Na Slovensku byl třeba loni tento formát adaptován pod názvem Tomáš a Diana, podle hlavních hereckých představitelů Tomáše Maštalíra a Diany Mórové. "Vždycky, když se tento formát někde ve světě realizoval, protože má už pěknou historii, jmenoval se podle jmen hlavních protagonistů. A je jedno, jestli spolu žili, nebo nežili," vysvětlil herec.

Seriál se zabývá rozdíly mezi optikami muže a ženy, když přijde na každodenní záležitosti. "Jsou tam situace, ve kterých si sama říkám, aha, takže takhle přemýšlí muži. Není to jen ten můj, je to obecný rys, že muži jsou takoví a nejsou takoví v některých situacích," uvedla pobaveně Sandeva. "Myslím si, že je opravdu vtipný, je to pohoda a domnívám se, že se v tom spousta lidí najde. Protože je o partnerském životě, jak to funguje a někdy i nefunguje."

Její partner Prachař počítá s tím, že formát bude diváky mást a někteří budou mít sklony zaměňovat si fikci s realitou. "Jediné, co se může stát, je, že lidé budou říkat, podívej se, jak to mají doma, ale to už se nedá nic dělat," krčí herec rameny.