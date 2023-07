Karel Gott "ožil". Poslechněte si jeho hlas vytvořený umělou inteligencí

Syntetický hlas Karla Gotta vznikl především na základě nahrávek původního zpěvákova hlasu. Z celkového množství o rozsahu 200 hodin bylo nakonec použitelných pouhých dvacet hodin. Z nahrávek musely být totiž vystřižené hudební záznamy, písně, ale i cizí slova, které automatický přepis komolil.

Z tohoto redukovaného materiálu mohla nakonec umělá inteligence vycházet. Za použitou technologií stojí především experti z katedry kybernetiky na Západočeské univerzitě v Plzni a také společnost SpeechTech.

Počítač generuje řeč na základě textu. "Síť má na základě toho fonetického přepisu odhadnout, jak vytvořit akustický signál. A aby tohle mohla udělat, potřebuje hodně příkladů, jak to v reálném světě je, jak Karel Gott vyslovil určitý text. Když tyhle nahrávky opakovaně předkládáme tomu modelu, on se takzvaně učí," popsal tento proces pro iRozhlas.cz docent Jindřich Matoušek ze Západočeské univerzity, který zmiňovanou katedru vede.

Prostřednictvím opakovaných nahrávek systém přijímá informace hlouběji a "učí se". Za ideálních podmínek by vypomohl profesionální mluvčí, který by díky specifickým úkolům poskytl síti co nejlepší výchozí data. Případ Karla Gotta ovšem takové možnosti nedovoloval.

"Pro nás to byla výzva, protože ta data jsme neměli pod kontrolou, dostali jsme je už hotová. A pokud tohle pomůže k tomu, že bude hlas Karla Gotta přístupný pro nové technologie, přijde mi to i jako zajímavá aplikace toho, co tady děláme," pochvaloval si Matoušek.

Projekt probíhá se souhlasem vdovy po zpěvákovi Ivany Gottové, která je z nových možností příjemně překvapená. "Když mě Český rozhlas s nápadem na zapojení Karlova hlasu do audioverze knihy oslovil, nevěřila jsem, že už by to dnešní technologie ve vysoké kvalitě umožňovaly. Doufám, že výsledkem budete nadšeni stejně jako celý tým, který projekt připravuje," uvedla před časem. "A pevně věřím, že z využití umělé inteligence by byl nadšený i sám Karel. Vždy své fanoušky rád překvapoval, fascinovaly ho moderní technologie a inovace."