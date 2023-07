Jackie Kennedyová by dnes slavila 94 let. Jako jediná první dáma vyhrála cenu Emmy

Jacqueline "Jackie" Kennedyová Onassisová patřila mezi nejobdivovanější ženy své doby. Dnes už pověstný Bílý dům během svého působení plně zrekonstruovala a navíc o tom natočila dokument, za který jako jediná první dáma v historii získala dokonce cenu Emmy.

Její život začal jako pohádka: již při svém uvedení do společnosti byla prohlášená za debutantku roku, procestovala v mladém věku Evropu a po vystudování prestižních škol nastoupila na úspěšnou dráhu společenské reportérky. V následujících letech se ale musela vypořádat s početnými nevěrami svých partnerů, úmrtím dětí a nakonec i rakovinou.

