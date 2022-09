"Já se vrátím." Schwarzenegger v Osvětimi pobouřil hláškou z Terminátora

Rakouský herec se do bývalého koncentračního tábora v Osvětimi vydal na pozvání nadace Auschwitz Jewish Center, která mu udělila cenu za boj proti nenávisti. Pětasedmdesátiletý Schwarzenegger k ocenění řekl: "Stojím na straně nadace Auschwitz Jewish Center a maximálně podporuji jejich snahy zajistit, aby se nic podobného už nikdy nestalo."

Ve středu 28. září pak Schwarzenegger osobně navštívil bývalý koncentrační tábor. Oficiální twitterový účet muzea v Osvětimi následně sdílel jeho zápis v návštěvní knize, který ale vyvolal rozpaky. Herec totiž ke svému podpisu přidal svou slavnou hlášku z filmu Terminátor: "I'll be back" (Já se vrátím).

Mnozí se shodli, že Schwarzenegger měl lépe volit slova. "Jsem ráda, že muzeum navštívil a zapsal se do knihy, ale musela jsem se nad jeho poselstvím pořádně zamyslet. Jsem si jistá, že to myslel upřímně. A protože jsem tam byla, vím, že je těžké najít ta správná slova. A tato nebyla nejlepší," napsala jedna z komentujících.

Objevily se i reakce, že vzkaz je necitlivý a nevkusný.

Další se ale Schwarzeneggera zastali: "Doufám, že se do Osvětimi také jednou vrátím. Člověk tam nemá dost času. Nikdy. Jeho slova nejsou povrchní. Myslel to vážně. A má pravdu, když to říká."

Také muzeum v Osvětimi Schwarzeneggera brání. Na kritiky reagovalo: "Tato návštěva byla naplánovaná jako relativně krátká. Vzkaz měl být příslibem, že se (Schwarzenegger) vrátí na další a důkladnější návštěvu."

Schwarzeneggerův otec Gustav byl příslušníkem NSDAP a sám Arnold se za svého mládí dopustil několika neuvážených výroků. Za svou kariéru nicméně podnikl řadu kroků, aby své tehdejší chování odčinil. Mimo jiné významně finančně podporoval nadaci Simona Wiesenthala, která pátrala po skrývajících se nacistických zločincích.