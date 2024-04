Po Survivoru se vrátila vyhublá a se zhoršeným zrakem. Problémy Ivany Jirešové trvají

Drsný pobyt v Dominikánské republice, kde natáčela pořad Survivor, způsobil Ivaně Jirešové nemalé problémy. Už i tak útlá až křehká herečka rapidně zhubla a ze show musela odstoupit, ačkoli údajně z rodinných důvodů.

Když se pak vrátila domů, samu sebe nepoznávala. Tři dny vkuse jenom jedla, aby vyrovnala kalorický deficit. "Přibrala jsem pět kilo," pochlubila se pro Super.cz pořád drobná Jirešová. "Ale když jsem končila, vypadalo to hrozně. Vážila jsem 47 kilo a nechtěla jsem se takhle ukázat před mámou ani před Sofií (svou 18letou dcerou, pozn. red.)."

Jirešová je známá svým zdravým životním stylem, ke kterému neodmyslitelně patří i jóga, přičemž už je v ní vysoce pokročilá. "Ty kila mám ve svalech, cvičím a víc to jídlo řeším. Jsem zase ta šlachovitá jogínka," pochvalovala si. Po návratu ze soutěže se svým vzhledem úplně spokojená nebyla. "Když jsem se předtím viděla v zrcadle, bylo to fakt hnusné. Ale okamžitě jsem začala jíst pět jídel denně, a už když jsem přiletěla, měla jsem o dvě kila víc."

Nebojovala ovšem jen se svou nízkou váhou, zdravotních potíží se po náročné soutěži objevilo vícero. "Zhoršil se mi zrak. Oči se mi zhoršily o jednu dioptrii na blízko," prozradila. "Takže je u mě nové to, že musím mít brýle, jinak ani pořádně nevidím na mobil."

Ani teď nemá Jirešová klid. Pracovní povinnosti jí totiž zavedly do deštivé a chladné Velké Británie, kde natáčí cestovatelský pořad Bedekr. A podle svých sociálních sítí i tam bojuje s dalším zdravotním problémem. Trpí totiž Raynaydovou chorobou. "Krevní řečiště mi extrémně reaguje na chlad. Když bych teď šla do zimy, prsty mi okamžitě omrznou," popsala své strasti. Rozhodně se ale nevzdává. "Bolí mě to, ale není to nic závažného. Snažím se nakupovat víc kožených rukavic, které pořád ztrácím. Dají se na to brát prášky, ale zatím je nejím. Jinak jsem zdravá, nechala jsem si zkontrolovat krevní obraz a orgány a mám je, jako by mi bylo dvaatřicet. Takže v pohodě," uzavřela to statečně.