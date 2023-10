Ze StarDance vyřazenou Ivanu Chýlkovou na plesech fanoušci neuvidí

Tanec quickstep se v pořadu StarDance stal osudným soutěžnímu páru Ivana Chýlková a Jan Tománek. Podle poroty jim během vystoupení chyběla energie. S tím ale vyřazená herečka nesouhlasí. "Je mi šedesát a energie mám dost. A všechnu tu energii jsem do toho vložila," řekla s tím, že i tak si večer velmi užila.

"Těšila jsem se na paso doble, ale jsem šťastná, že jsem si tady mohla zatančit, tanečně jsem nezažila lepší období. A ty věkové rozdíly, jsou tady lidé o hodně mladší, jsem ráda, že jsem aspoň to první kolo přežila," řekla Ivana Chýlková. Její taneční partner Jan Tománek ale přece jen z letošního ročníku neodešel bez trofeje. Chýlková mu předala vlastní cenu jako nejlepšímu tanečníkovi.

"Měl jsem možnost poznat spoustu nových zajímavých lidí, byla to pro mě výzva, děkuju za každou minutu, kterou jsem tady strávil. Vždycky jsem měl štěstí na holky a tady to nebylo jinak, to, jak jsme se prosmáli tím vším a s jakou noblesou to proběhlo, za to děkuji," řekl po vyřazení Tománek.

Oba dva mají teď v plánu hlavně odpočívat. "Masáže a setkání s přáteli, na které teď nebyl čas," prozradila Chýlková, co ji v nejbližších dnech čeká. Tománek se podle vlastních slov těší nejvíce na svou manželku a rodinu. A také na nadcházející plesovou sezonu. Že by společně dvojice vystupovala, prý podle Chýlkové ale nehrozí. "Na to už energii nemám," dodala se smíchem.