"Nedá se to srovnat s jinými oceněními," dojalo Ivana Trojana státní vyznamenání

Herec Ivan Trojan má na svém kontě už celou řadu ocenění včetně několika Českých lvů. Žádné z nich mu ale podle jeho slov neudělalo takovou radost jako vyznamenání od prezidenta České republiky Petra Pavla, které obdržel 28. října na Pražském hradě.

"Asi se to nedá srovnávat s jinými oceněními, která jsem dostal. To byla jednotlivá ocenění za věci, které jsem udělal. Toto je ocenění nejen za mou práci, ale i za celý můj život včetně občanských postojů," svěřil se dojatě herec, který si slavnostní okamžik velmi užil i díky tomu, že ho mohl prožít mlčky. "Většinou jsou ta ocenění spojena s tím, že tam musíte něco říci, něco pronést. To v tomto případě nebylo, takže jsem si to vysloveně užíval," prozradil pro eXtra.cz.

Trojan si považuje i toho, v jaké společnosti se s dalšími oceněnými ocitl. Státní vyznamenání z rukou prezidenta obdrželo celkem 56 osobností z oblasti sportu, politiky, kultury nebo za svou odvahu a pomoc druhým. "Pan prezident mluvil o určité inspiraci. Že oceňuje lidi, kteří inspirují ostatní. Pro mě ta komunikace s divákem, s lidmi, ať už v divadle nebo přes filmovou tvorbu, je strašně důležitá, vážím si toho a pomáhá mi to v životě. Cítím, že ta práce má nějaký smysl," dodal dojatě.