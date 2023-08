Influencerka Nikol Leitgeb dostane vyznamenání od Senátu. Řeší, co na sebe

"Vážená paní Leitgeb, je nám velkým potěšením Vám sdělit, že předseda Senátu Parlamentu České republiky pan Miloš Vystrčil se rozhodl udělit Vám nejvyšší ocenění horní komory českého parlamentu - Stříbrnou medaili předsedy Senátu," píše se v e-mailu, který Nikol Leitgeb zveřejnila na svém Instagramu s komentářem: "Co si vemu na sebe co si vemu na sebe co si vemu na sebeeeeee…"

"Stříbrnou medaili uděluje předseda Senátu osobnostem, kterých si váží proto, že konají v souladu s hodnotami, na nichž byl ustanoven i český Senát," stojí dále v e-mailu.

Influencerka Nikol Leitgeb (dříve Štíbrová) má na svém instagramovém profilu 667 tisíc sledujících. Sdílí s nimi momentky ze svého rodinného i pracovního života a vtipně je glosuje. Se stejnou lehkostí a přirozeností, s jakou sdílí zábavná videa, dokáže Nikol vyburcovat své followery k důležité finanční podpoře vybraných fundraisingových kampaní. "Pár milionů jsem asi pomohla vybrat, ale přesně to nevím. Nepočítám to," řekla Hospodářským novinám.

Nikol, která v obecné povědomí vešla jako herečka, se věnuje charitě i v rámci uskupení kamarádek 3v1 (Nikol Leitgeb, Veronika Arichteva a Martina Pártlová). Pořádají například v Praze tradiční bazar Charitativní bizárek. Výtěžkem z prodeje vlastního oblečení i speciální oděvní kolekce pomáhají konkrétnímu charitativnímu projektu.