Nesnášel Trautenberka a litoval členství v KSČ. Ilja Prachař by se dožil 100 let

Ilja Prachař se narodil 30. dubna 1924 v Malenovicích u Zlína do rodiny úředníka zdravotní pojišťovny. Vystudoval reálné gymnázium a za války byl nasazen v Baťových závodech. Uvažoval o studiu medicíny, ale během vojny se stal členem známého Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého a rozhodl se pro herectví. Poté působil ve Zlíně a více než třicet let strávil v Divadle na Vinohradech, z něhož odešel ze zdravotních důvodů na odpočinek.

Úspěšný byl také jako autor divadelních her, rozhlasových pořadů či televizních seriálů. Mezi jeho neúspěšnější díla patří například Hádajú se o rozumné nebo Tři chlapi v chalupě.

Spornou kapitolou v životě Ilji Prachaře bylo i členství v komunistické straně. V roce 1968 z ní vystoupil, ale v roce 1983 se opět vrátil. Podle jeho syna Davida Prachaře to souviselo s oceněním "Zasloužilý umělec". "Takže možná to sehrálo nějakou roli, protože jiný pádnější důvod nevidím. Otec byl celkem realista. Věděl, že ten systém stojí za pendrek, dokonce jezdil za Vlastou Chramostovou, takže nebyl úplně mimo. Věděl, o co jde. Bavili jsme se o tom, ale už byl taky nějak unavený a v určitém věku už asi člověk může toužit po nějakém ocenění…" řekl David s tím, že otec svého návratu litoval.

