Proč Denisa? Bojovník MMA Jiří Procházka vysvětlil, jak přišel ke své přezdívce

V současnosti nejúspěšnější český bojovník MMA, Jiří Procházka, na úvod prozradil, jak vzniklo jeho přízvisko Denisa, které často používá i oficiálně. "Můj trenér křičel na Denisu, ozval jsem se já, a od té doby jsem Denisa."

V MMA zápasech je podle jeho slov povoleno takřka všechno. On sám se ale drží tzv. kodexu samuraje. "Je to základní kodex, na kterém si samuraj zakládal, aby ho mohl hájit všude. Jsou to jednoduché věci, jako například upřímnost, odvaha, klidná mysl," vysvětlil.

Udržovat klidnou mysl zvládá prostřednictvím meditačních technik. "Makám na tom furt, celý život," poznamenává s tím, že se strachy je neustále třeba bojovat a že se to stalo jeho životní filozofií. "Já z toho možná občas dělám víc, než to je, protože je to vlastně úplně jednoduché - prostě nepos**t se z ničeho."

Procházka si prošel několika zraněními a připouští, že jeho disciplína není pro slabší nátury. "My trénujeme tím, že se mlátíme, a mlátíme se tak, abychom si něco udělali, takže je těžké neodcházet z tréninku s nějakými naraženinami." Nejlepší rváč chtěl prý být už od dětství. "Chtěl jsem se rvát, pohyboval jsem se kolem rváčů a rváči dělali bojové sporty, aby se uměli rvát ještě líp. Když ale u toho bojového sportu zůstanete, tak ten vám ty blbé nápady z hlavy vymlátí."

