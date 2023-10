Hvězda Jurského parku Sam Neill bojuje s rakovinou. "Umírání je otravné," říká

Herec Sam Neill, který je známý například z kasovního trháku Jurský park, přiznal, že chemoterapie, kterou podstupoval kvůli agresivnímu typu Non-Hodgkinova lymfomu, nezabrala. V současnosti proto zkouší experimentální přípravek. Lékaři ho však připravili na to, že jednoho dne prostě přestane účinkovat.

"V žádném případě se nebojím smrti. To mě netrápí. Od začátku mě to netrápilo, ale mrzelo by mě to. Byl bych naštvaný, protože jsou věci, které chci ještě dělat. Vybudovali jsme nádherné terasy, máme olivové stromy a cypřiše a já bych je rád viděl vyrůst. A mám nádherná malá vnoučata, chtěl bych je vidět velká. Umírání je velmi otravné. Ale nemám z toho strach," prohlásil herec.

Právě nemoc, která mu byla diagnostikována teprve minulý rok, ho donutila v rekordním čase sepsat paměti s názvem Did I Ever Tell You This? (v překladu Řekl jsem ti to někdy?), jež se mu podařilo vydat už letos. Důvodem takového tempa bylo, že se Neill bál, že je nestihne dokončit.



"Najednou jsem neměl co dělat. Jsem zvyklý pracovat. Miluji práci. Rád chodím do práce, jsem rád každý den s lidmi, užívám si jejich společnost a přátelství a všechny tyto věci a najednou jsem o to byl ochuzen. A pomyslel si - co budu dělat?" vysvětlil Neill s tím, že dalším důvodem byla touha zanechat svědectví o svém životě pro děti a vnoučata.