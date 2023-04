Hudebník Jan Maxián se bude podruhé ženit. Práskl ho Leoš Mareš

Po jedenácti letech od první svatby hudebník Jan Maxián chystá veselku podruhé. A přestože novinky o svém soukromí nikdy nesděluje, tentokrát se mu velkou událost utajit nepodařilo.

Když totiž jen pár hodin před zásnubami v luxusním klenotnictví v Pařížské ulici kupoval pro svou vyvolenou prsten, narazil na moderátora Leoše Mareše a jeho ženu Moniku. "Zašli jsme do Cartiera a najednou vidím, že tam stojí Honza Maxián, kamarád," líčil Mareš druhý den v Ranní show. Na otázku, co kupuje, se moderátorovi dostalo překvapivé odpovědi. "To bys ani nevěřil - rozhodl jsem se, že se zasnoubím, přišel jsem si pro zásnubní prsten. Ve 23:13 mi přišla zpráva: 'Ahoj Leoši, tady Honza, stalo se, řekla ano'. Takže já vám to dneska můžu říct," dodal Mareš se smíchem.

Radostnou událost pak sám Maxián potvrdil Blesku. "Měli jsme zrovna včera takový výročí, dost symbolický den, tak se to nějak stalo, že to proběhlo tak narychlo. Ale bylo to v den, kdy to všechno do sebe zapadlo, mělo to tak být. Kvůli soukromí své nastávající nemohu nic říct, ale bylo to venku, na hradbách Vyšehradu," prozradil hudebník.

Maxián má z předchozího manželství jedenáctiletou dceru Rebeku Nely. Manželka Lucie ho ale před třemi lety opustila kvůli mladšímu hokejistovi Lukáši Langerovi. "S Honzou to už dva tři roky nefungovalo, každý jsme jiný," řekla tehdy s tím, že Maxián věnoval většinu času a energie práci a rodinu podle jejích slov zanedbával.