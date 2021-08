Homofobní průšvih Matta Damona: Tati, tohle se neříká, vynadala mu dcera

Pomlouvat a nadávat se nemá a především by se v těchto chvílích neměla užívat homofobní slova. To by si měl zapsat za uši oscarový herec Matt Damon, který nejslavnější zlatou sošku získal v roce 1997 za roli ve filmu Dobrý Will Hunting.

V rozhovoru pro Variety se měl herec rozhořčit nad tím, že už je za zenitem a odchází do důchodu, takovým způsobem, že u toho nemístně použil homofobní a vulgární slovo.

Poté, co jeho vyjádření bylo zveřejněno, začala se na hlavu Damona valit silná vlna kritiky. Podle deníku The Guardian na svoji obranu řekl, že toto vulgární vyjádření už rozhodně neužívá ve svém soukromém životě a nechtěl tím nikoho urazit.

Kromě toho, že silnou nevoli pocítil herec od fanoušků, ke kritikům se připojila i jeho dcera, podle které bylo jeho vyjádření neakceptovatelné. Herec později pověděl, že ono nešťastné slovíčko bylo během jeho dětství hojně užíváno a jinak vnímáno.

Když nehezké vyjádření slyšela Damonova dcera z jeho úst, neváhala a dala otci jasně najevo, že slovíčko "teplouš" či "homouš" se užívat nemá. Herec se prý po jejím výstupu okamžitě rozhodl, že toto označení takzvaně pošle k ledu a už ho v běžné mluvě ani během natáčení užívat nebude.

Není to však poprvé, co hollywoodský fešák urazil svým vyjádřením komunitu LGBTQ+. Už v roce 2017 s nimi řešil menší spor a později se za své chování omluvil. To, že se nyní objevila další zpráva o jeho nevhodném vyjadřování, mnoho lidí nepřekvapilo a jeho náhlé prozření mu, jak se říká, nespolkli.

"Chtěl bych vědět, jakým slovíčkem tuto urážku Matt Damon nahradil," rýpl si do hereckého kolegy herec a komik Billy Eichner.

"Nikdy jsem ve svém soukromém životě nikoho nenazval 'teploušem' a konverzace s mou dcerou nebyla osobním budíčkem. Nadávky nepoužívám," pověděl podle deníku The Guardian Damon později. Výstup pro Variety si tak herec bude asi dlouho vyčítat.