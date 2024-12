Holubová přiznala problémy s pamětí, které má po operaci mozku

„Já jsem se nezeptala a je asi nenapadlo, že jsem tak blbá. Jsem hovado. Ne kvůli sobě. Neberu se jako hrdinka socialistické práce, ale jdu do toho kvůli ostatním,“ přiznala Holubová sebekriticky, že si toho na svá bedra naložila příliš. A to i přesto, že si dobře uvědomuje, že zdraví má jen jedno. „Je to celkem maraton, buď to zvládnu, nebo ne, on se svět nepose*e. Už si z toho starosti nedělám, jsou důležitější věci ve světě," řekla jen krátce po operaci o svém návratu.