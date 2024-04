Heath Ledger by se dnes dožil 45 let. Osudnou se mu stala nespavost a léky na předpis

Pověst pohledného mladíka ze začátku Heatha Ledgera válcovala. Zejména poté, co se objevil v teenagerské romanci Deset důvodů, proč tě nenávidím (1999), se zdálo, že spadne do škatulky hvězdy romantických komedií. Velice brzy se ale proti tomuto zařazení mladý herec vyhradil a začal si vybírat role, které - zejména s ohledem na krátkou dobu jeho života a tudíž i kariéry - překvapují svou rozmanitostí a náročností. Herectví nikdy nestudoval, neuznával techniky ani pravidla, přesto se mu povedlo překvapit svými vyspělými hereckými výkony. Za svůj poslední dokončený film získal Oscara in memoriam.

Ztvárnil homosexuálního kovboje, mistra skateboardu i středověkého rytíře, pověstného svůdce Casanovu i zapisovatele lidových pohádek Grimma. Překvapoval svými románky se staršími ženami, randil s herečkami jako Lisa Zaneová, Heather Grahamová a Naomi Wattsová, přičemž všechny byly od něj v průměru o deset let starší. Výjimkou byla Michelle Williamsová, která mu do roku od seznámení porodila dceru Matildu a ta se pro Ledgera stala vším.

Dohnaly ho ovšem celoživotné potíže s nespavostí, které řešil nadužíváním léků na předpis, které kombinoval s drogami a alkoholem. Ledger nečekaně zemřel v pouhých 28 letech. Dnes by slavil 45. narozeniny.