"Půjčili mi kamarádi," přiznal hodný bankéř Měcháček s tím, že se topil v dluzích

"Jsem mistr nevynucených chyb. A ty v obchodě stojí peníze. Stejně jako v běžném životě," přiznává herec Tomáš Měcháček, že na praktické věci a zařizování na úřadech prostě nemá "buňky". Jeho roztržitost ho v životě už mnohokrát přivedla do potíží a mnohokrát také čelil exekucím.

"Třeba když zapomenu zaplatit pokutu nebo zdravotní pojištění. Nejsem úplně ukotvenej v administrativní úrovni reality. Ale naštěstí to vždycky nějak uplácám a ta exekuce brzy skončí," prozradil na sebe v rozhovoru pro Blesk. Podle vlastních slov je ve finančních věcech tak trochu nepoučitelný, přestože sám sobě mnohokrát sliboval, že se změní. Exekuce mu dokonce zkomplikovala žádost o hypotéku.

"Když jsem si bral v osmadvaceti první hypotéku, musel jsem mít potvrzení o bezdlužnosti. Právě tak jsem zjistil, že mě čtyři pokuty za černou jízdu někdy v osmnácti vyšly asi na osmdesát tisíc! Přitom ta samotná pokuta byla třeba dvě kila," řekl s tím, že tehdy ho zachránili kamarádi, kteří mu na zaplacení dluhu půjčili. Dobře ale ví, že velká část lidí, kteří se ocitnou v podobných problémech, takové štěstí nemá.

"Já si to zasloužil, ale těch nezasloužených, v podstatě kriminálních exekucí je pořád spousta. Naštěstí se proti neoprávněným exekucím už postavila spousta šikovných právníků - třeba Petr Němec, kterého sleduju na Twitteru, do nich slušně buší," dodal Měcháček s tím, že doufá, že se do budoucna situace změní.