Třikrát vdaná Zlata Adamovská: Vychovat z dětí slušné lidi je celoživotní šichta

"Když jsem v sedmnácti odcházela z domova, opouštěla jsem tehdy panelákový byt, kde jsem bydlela já, moji rodiče, můj bratr, jeho žena a jejich dvě malé děti, tak mi máma řekla: jaké si to uděláš, takové to budeš mít. To byla zásadní rada," nechala se slyšet Zlata Adamovská, herečka, dvojnásobná maminka a nynější manželka herce Petra Štěpánka.

"Pro mě to tehdy nebyla velká pomoc, ale pak jsem si mockrát uvědomila, že je důležité, aby člověk ve spoustě věcech spoléhal sám na sebe, vzal za svá rozhodnutí a za své činy zodpovědnost a nespoléhal se na to, že mu někdo pomůže. Když se tak stane, je to vítaný dárek na cestě životem, ale je lepší, když člověk na ty druhé nespoléhá a je schopný si poradit sám," přiznala pro web Život v Česku hvězda seriálu Ordinace v růžové zahradě.

Známá česká herečka a dabérka se také zamyslela nad tím, co se jí v životě nejvíce povedlo. Jako většina matek považuje za svůj největší dar a úspěch slušně vychované děti. "Nic nepovažuji v životě za větší úspěch než to, že jsem z mojí dcery a syna vychovala dva slušné dospělé lidi. To je celoživotní šichta. Při povolání herečky to bylo opravdu velmi náročné," svěřila se Adamovská s tím, že nyní pomáhá dceři vychovávat svá malá vnoučata.

Zlata Adamovská se narodila 9. března roku 1959 v Praze. Vystudovala pražskou konzervatoř a objevila se v mnoha filmech, seriálech a divadelních hrách. Mezi její populární herecké počiny v posledních letech patří ztvárnění doktorky Běly Páleníkové-Valšíkové v seriálu Ordinace v růžové zahradě, maminky Věry ve filmu Ženy v běhu či z dřívější doby postava Elišky Vorlové, později Janderové, v seriálu Sanitka.

Jejím prvním mužem byl hudebník a pedagog Vadim Petrov. Od roku 1984 do roku 2010 byla provdaná za moderátora, publicistu a politika Radka Johna, se kterým vychovala dvě děti - dceru Barboru a syna Petra. V roce 2013 se provdala již potřetí, a to za herce Petra Štěpánka, se kterým žije dodnes.