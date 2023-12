Vilma Cibulková se v kondici udržuje i díky Měsíci. Na Vánoce chystá devět chodů

"Já jím všechno, opravdu všechno. Mně se 35 let vůbec nehnula váha, tedy kromě těhotenství. Usadila jsem se na svých 55 kilech a jdu kilo dolů či nahoru. Víc se to nehne. Ale po šedesátce si to tělo dělá, co chce, tak si každé ráno trochu pocvičím," prozradila Vilma Cibulková na premiéře hry Růžové svatby pro server Aplausin.

K tomu, aby i ve svých šedesáti letech měla formu, si pomáhá mimo jiné ledovou sprchou. "Každý den, už tak třicet, možná i čtyřicet let se sprchuji ledovou vodou. Vždycky nejdřív normálně teplou, pak dvě minutky ledovky a pak se zas stabilizuji vlažnou," řekla herečka webu Prozeny.

K jejím ranním rituálům patří také cvičení, protahovací rozcvičku dělá každé ráno. Před lety se také naučila řídit podle fází Měsíce. "Během úplňků a novoluní držím očistný půst, kdy nejím, jen denně vypiju tři až čtyři litry vody. Když si na to vaše tělo zvykne, najde si svoji vlastní ideální váhu a už se z ní nehne," říká herečka.

Díky tomuto triku se nemusí omezovat ani během vánočních svátků. "Jsem vděčný strávník a nevím, jestli dobrý, ale vášnivý kuchař. Žádné jídlo není stejné, protože pořád improvizuji. Jedinou specialitu, kterou na Vánoce dělám, je sladká perníková omáčka s perníkem a ořechy, která se dává k rybě, ta se u nás traduje celá léta. A pak také u nás na štědrovečerním stole musí být devět chodů," prozradila herečka.