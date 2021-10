Kvůli romantice manžel přestavuje nábytek, prozradila poslední vítězka StarDance

Jedenáctá řada taneční show s názvem StarDance …když hvězdy tančí začne v České televizi příští sobotu 16. října. Skoro každý pár při vyřazení ze soutěže zmiňuje, že už jen samotná účast pro něj byla silným zážitkem, na který jen tak nezapomenou. Potvrzuje to i herečka Veronika Khek Kubařová, vítězka desáté řady StarDance.

Ačkoliv to letos v prosinci budou už dva roky, co se hvězda filmů Ženy v běhu či Ženy v pokušení stala s pomocí tanečníka Dominika Vodičky královnou parketu, silné pocity v ní stále rezonují a o tanečních trénincích a vystoupeních by mohla vyprávět dlouhé hodiny, přiznala v rozhovoru pro Novinky.

A protože je velkou fanynkou StarDance, nenechá si ujít ani jeden díl. Nové výkony bude Khek Kubařová sledovat i kvůli svým hereckým kolegům. Fandit bude Simoně Babčákové, Janu Cinovi a Marice Šoposké, které dala i cenné rady.

"Měla za to, že to přece nemůže být tak strašná dřina, jak všichni tvrdí. Já ji ubezpečila, že je. Zároveň jsem ji upozornila, že se dvěma malými dětmi to pro ni bude o mnoho náročnější. Že než do toho půjde, měla by to probrat doma. Přesto jsem jí radila, aby do toho šla, že to je mimořádný zážitek. Což pochopila i z toho, jak jsem toho byla i po dvou letech plná. Pamatuji se, že když jsem to tehdy konzultovala s Veronikou Arichtevou, která soutěžila přede mnou, říkala, že je schopná o tom mluvit hodiny. Já jsem na tom stejně," přiznala Khek Kubařová.

Podpora od manžela

Ačkoliv bylo účinkování v této show více než náročné, své účasti rozhodně nelituje. Přiznává, že se na tancování mohla soustředit hlavně díky pomoci manžela, režiséra Pavla Kheka. "Neskutečně mě podporoval: dělal mi svačiny, masíroval nohy, staral se o našeho psa. Ke konci to už bylo hodně náročné, skoro jsme se neviděli, moje pozornost byla zcela upřená na soutěž a tréninky. Jsem přesvědčená, že bez jeho podpory bych to do konce nedotáhla. Patří mu za to obrovský dík," popsala. Ani po letech společného soužití však v jejich vztahu nechybí romantika.

"Mám štěstí, že můj muž je režisér, a má tedy náležitou představivost a fantazii. Podobná překvapení chystá rád. Přijdu domů unavená a tam mám připravený masážní salon, neváhá při tom přestavět nábytek. Úžasná a nápaditá byla i jeho žádost o ruku. Jsem přesvědčená, že taková gesta jsou pro vztah moc důležitá. Všude někdy dojde k nějakým nedorozuměním a drobným krizím, a umět pak vymyslet a udělat pro toho druhého něco výjimečného, to může všechno napravit a udělat dobře," dodala hvězda romantické komedie Jedině Tereza, kterou nyní promítají v českých kinech.