Táňa Pauhofová je těhotná. Dítě se narodí do těžkých časů, řekl o 10 let mladší muž

O tom, že je slovenská herečka Táňa Pauhofová v jiném stavu, se spekulovalo už nějakou dobu. Teď je ale všem dohadům konec." Je to fantastická zpráva. Těším se, že budu otec," potvrdil těhotenství manžel Pauhofové, hudebník Jonatán Pastirčák.

Pro magazín Plus 7 Dní se zamyslel i nad tím, jaká budoucnost jejich prvního společného potomka čeká. "Samozřejmě člověka napadne, že se dítě narodí do těžkých časů. Je to zvláštní, neboť život je zároveň největší dar," dodal Pastirčák.

Osmatřicetiletá herečka i její o deset let mladší manžel si bedlivě střeží svůj soukromý život, a tak kromě toho, že se jejich rodina rozroste, žádné další podrobnosti nesdělili. Pro sebe si dvojice dlouho nechala i fakt, že se vloni v září po tříleté známosti vzali.

Pauhofová je obsazovanou herečkou nejen na Slovensku, ale i v Česku. V současnosti ji diváci mohou vidět například ve filmu Známí neznámí.