Peková chtěla spát po Lvech na nádraží. Vadilo jí, že Akadamie nezajišťuje nocleh

Na prahu sedmdesátky se poprvé v životě ocitla na předávání cen Český lev a hned si jednu sošku odnesla. Dojatá, ale po náročném večeru i náležitě unavená pak Simona Peková na schodech Rudolfina prozradila jak a s kým ocenění oslaví.

"S naší filmovou kohortou a přišlo také pár pražských přátel, tak to chceme zapít. Bohužel brzy ráno odjíždím do Brna. Budu spát u přátel, protože akademie je údajně tak strašně chudá, že mi nemůže zajistit nocleh. Dokonce ani auto, které by mě z Brna do Prahy odvezlo," řekla Super.cz představitelka hlavní role ve filmu Přišla v noci.

Herečku to naštvalo tak, že ji i napadlo do Rudolfina, kde se předávání odehrávalo, nepřijít. "Zpočátku jsem na to byla naštvaná a říkala jsem, že sem nepůjdu. Vyhrožovala jsem, že budu spát na nádraží. Ale potom mi naše produkce vyšla vstříc," dodala Peková.

Každého ročníku předávání cen Český lev se účastní stovky pozvaných hostů a Česká filmová a televizní akademie ubytování běžně nezajišťuje.