Znásilnil mě přímo před kamerou. Herečka obvinila Marilyna Mansona

Nové obvinění se podle NME objevilo v aktuálním dokumentu Phoenix Rising, jenž měl premiéru v neděli 23. ledna na festivalu Sundance.

V roce 2007 tvořili Woodová a Manson (vlastním jménem Brian Warner) pár a herečka souhlasila, že se objeví ve videu k písni Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand) ze zpěvákova alba Eat Me, Drink Me. Videoklip začíná scénou zobrazující pár, který se oddává sexu. "O simulované sexuální scéně jsme mluvili," popisuje Woodová. "Jakmile se ale rozjely kamery, začal do mě pronikat doopravdy. S tím jsem ale nesouhlasila. Jsem profesionální herečka, věnuji se herectví celý svůj život a nikdy jsem se s něčím takovým nesetkala. Natáčení videa byl opravdu traumatizující zážitek. Nevěděla jsem, jak se k tomu postavit, jelikož mi bylo vždy vštěpováno, abych neodmlouvala."

Woodová dále popisuje, že nikomu z filmařů nebylo z nastalé situace příjemně. "Nikdo nevěděl, co má v tu chvíli dělat. Byla jsem pod falešnou záminkou prakticky přinucena k sexuálnímu aktu. Tehdy došlo k prvnímu zločinu proti mně, byla jsem v podstatě znásilněna před kamerou."

Nové tvrzení je další v sérii mnohačetných obvinění proti třiapadesátiletému hudebníkovi. Vše odstartovala výpověď právě Evan Rachel Woodové, jež vloni označila svého bývalého přítele jako dlouholetého tyrana. K její výpovědi se poté přidalo mnoho dalších žen.

K nejnovějšímu obvinění se vyjádřil umělcův právník. "Manson s Woodovou neměli během natáčení sex a ona to velmi dobře ví. Ze všech nepravdivých tvrzení, která o Brianu Warnerovi učinila, je toto nejdrzejší a nejsnáze vyvratitelné, jelikož na místě bylo několik svědků," uvádí magazín People.