Mladé už nechce. Bočanová hledá nového muže, zájemci jí mají napsat do divadla

"Už nehledám ideálního chlapa, došla jsem k tomu, že to nejde. Ideální by se dal uplácat tak ze dvou, ze třech mužů. Chtěla bych chlapíka nad 55. Já ty mladý nechci. Měla jsem jednoho mladého a už se to se mnou veze. Ať mi napíšou do divadla, heslo: vržeme koleny," řekla v pořadu 7 pádů Honzy Dědka Mahulena Bočanová.

"Chodila jsem s klukem, který byl hodně mladý. Vůbec mě nenapadlo, že spolu budeme chodit, protože byl tak strašně mladej a hezkej. Byli jsme spolu tři roky. Byl to Brazilec a byl to o 24 let mladší černoch," promluvila o vztahu s Brazilcem Santosem Santanou.

Po několika nevydařených vztazích si řekla, že už bude opatrnější. "Když mi bylo dvacet a chlap mi koupil krevetu a ukázal mi, jak ji jíst, byla jsem okouzlená. Teď už to nejde. Řekla jsem si, že jiná nebudu, nároky tam vnitřně jsou, a než abych někoho tyranizovala, radši budu bydlet sama. Doma chlapa nepotřebuju. V životě určitě jo. To je krásný, když se srdce rozbuší a v břiše se zatočí motýli, ale mě už víc potěší, když opraví lustr," přiznala hvězda seriálu Ordinace v růžové zahradě 2.

Mahulena Bočanová si v roce 2001 vzala podnikatele Viktora Mráze, se kterým má dceru Márinku. Jejich manželství se však po deseti letech rozpadlo. Po rozvodu s Mrázem herečka randila se scenáristou a dramaturgem Vítkem Pokorným, podnikatelem Jakubem Vytáčkou, zahradníkem Jiřím Herdou, moderátorem a hudebníkem Michalem Kavalčíkem nebo podnikatelem Karlem Janebou. Jejím posledním partnerem se stal podnikatel Petr Hanák, se kterým byla dva roky.