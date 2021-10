Čvančarová překvapila. Na křest knihy přišla s blonďatým mikádem

Ačkoliv byla Jitka Čvančarová jen kmotrou nového literárního díla, strhla na sebe větší pozornost než samotné autorky. Na křtu knihy Zázraky jsou logické od publicistky Lucie Šilhové a doktorky Kateřiny Cajthamlové se totiž objevila s blonďatými vlasy a byla nepřehlédnutelná.

"Přijela jsem na křest přímo z natáčení, jsem od tří od rána na nohou. Stihla jsem to jen tak tak, takže jdu ve filmové image. Blondýnka budu ještě 15 dní a pak se vrátím ke své původní barvě," svěřila se Super.cz Čvančarová, která nyní natáčí dva filmy.

"V jednom jsem ragbyová hráčka a druhý film je komedie Hádkovi, ze které je právě tato dnešní image. Na place se skvěle bavíme, tak doufám, že se budou bavit i diváci," prozradila o chystaných snímcích.

Čvančarová se společně s moderátorem a publicistou Alešem Cibulkou stala kmotrou knižního rozhovoru se známou lékařkou Kateřinou Cajthamlovou o všech etapách lidského života. Cajthamlová, která se proslavila díky pořadu Jste to, co jíte s Lucií Šilhovou popsaly knihu jako komplexní návod na život vyzkoušený na vlastní kůži a popsaný s humorným nadhledem a nevídaným přehledem.

"S Kateřinou jsme si zkrátka padly do noty. Byla to láska na první pohled, dá se říct. Seznámily jsme se díky manželovi, který s Kateřinou tančil ve StarDance. On je takovou naší spojkou, " dodala kmotra knižního díla Čvančarová, která se v roce 2011 provdala za tanečníka Petra Čadka. Seznámila se s ním v roce 2010, kdy oba účinkovali ve čtvrté řadě tanečního pořadu StarDance. Po roce se vzali a mají spolu devítiletou dceru Elenu Emilii a tříletého syna Theodora Christiana.