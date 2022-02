"Jsme kompletní," prohlásil Petr Hradil poté, co se stal trojnásobným otcem

S několikadenním zpožděním se Petr Hradil (dříve Petr Rajchert) pochlubil novinkou o rozšíření rodiny. Stal se totiž potřetí otcem. "18. února 2022, 19:44 - od této chvíle mám tu čest být otcem tří synů (ten poslední se jmenuje Ondřej). Jsme kompletní!" připsal k fotografii, na které je s manželkou Evou a jejich dvěma společnými syny Tomášem a novorozeným Ondřejem.

"Všem opravdu upřímně děkuju za gratulace a moc se omlouvám, že na ně nereaguju, ale mám teď na starost jedenapůlroční mimino 24 hodin denně a opravdu nestíhám. Ale četl jsem je a slzel u nich. Tímto chci vyseknout velkou poklonu své ženě a vlastně všem, kdo to dokážou/dokázaly/i. Je to mazec!" napsal ještě herec na Instagram poté, co se strhla lavina gratulací k narození miminka. Hradil má z manželství s první ženou Markétou dnes už dospělého syna Petra.

Vloni na jaře si Rajchert změnil příjmení na Hradil. "Vrátil jsem se tím do krevního řečiště svojí rodiny. Můj táta se do svých 11 let jmenoval Petr Hradil, po svém otci. Jenže babička se rozvedla, vzala si mého nevlastního děda Rajcherta a donutila všechny, aby se přejmenovali. Celý život jsem tím trošku trpěl a neměl jsem odhodlání to změnit. Až teď," vysvětlil své nové jméno pro Blesk.

Hradila si mnoho televizních diváků pamatuje díky jeho roli Otakara v seriálu Život na zámku. Byl také dlouholetým členem kapely Chinaski nebo provázel cestopisným seriálem Bedekr.