Herec Václav Upír Krejčí se pokusil o sebevraždu. Důvodem je prý odchod manželky

Podle policejní mluvčí Barbory Schneeweissové došlo k nehodě v neděli po deváté večer nedaleko Mirošovic. "Vozidlo narazilo do betonového přemostění. Auto se pak převrátilo na bok a skončilo v potoce. Šestašedesátiletý řidič byl vypátrán v nedalekém lese s lehkým zraněním. Orientační dechová zkouška u něj ukázala 2,7 promile alkoholu."

"Nechci, aby si mě lidé zařadili jako nějakého nezodpovědného ožralu. Proto to říkám. Přetekl pohár, byl jsem na dně. Vyklopil jsem do sebe lahev a chtěl to skončit. Boural jsem tam, kde jsem nemohl nikomu jinému ublížit. Už nevím, proč žít," uvedl den po svém pokusu o sebevraždu herec Václav Upír Krejčí deníku Blesk. A svěřil se i s tím, proč se rozhodl svůj život ukončit.

"Život mi zničil inženýr architekt Zdeněk Tichý, bývalý společník mé ženy, dnes její životní partner," prozradil důvod svého trápení. Podle jeho slov manželka Zuzana, se kterou strávil posledních třicet let a mají spolu dvě dospělé dcery, začala nový život, a dokonce po Krejčím požaduje, aby odešel z jejich společného domova. "Pan architekt ovdověl a Zuzana mu pomáhala se synem. Jako samaritánka. Musím to prý pochopit. Já mám z jejího života nyní zmizet," posteskl si.

Hercova manželka i její údajný nový partner se k celé záležitosti odmítli vyjádřit.

Václav Upír Krejčí je český bavič, herec, zpěvák, režisér a spisovatel. S Ivem Pešákem tvořil pěvecké duo Dýza Boys. Se Světlanou Nálepkovou a Michalem Nesvadbou založil pantomimický soubor Mimtrio.