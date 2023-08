Herec Jakub Štáfek je dvojnásobným otcem. S manželkou mají druhou dceru

"Budu se opakovat, ale ženy by měly vládnout světu," napsal Jakub Štáfek ke snímku své manželky Dominiky a novorozené dcery, který přidal do stories na Instagramu. Prozradil také, které jméno s manželkou pro dceru vybrali. Holčička, na kterou doma čeká dvouletá sestřička Olívie, dostala jméno Jasmína.

To, že má doma samé ženy, Štáfkovi ani v nejmenším nevadí. I když před časem přiznal, že když s manželkou čekali první dítě, myšlenka na syna mu probleskla hlavou.

"No nějak jsem tehdy měl v hlavě toho kluka, když jsem se dozvěděl, že je moje přítelkyně těhotná. Asi to je nějak spojené s tím mužským egem. Chlapi to asi fakt řeší víc než ženský. Znám spoustu chlapů, kteří jsou pyšní na to, že zplodili syna, a holka je pro ně míň. Tohle mi přijde úplně na hlavu. Důležité přece je, aby dítě bylo zdravé a rodiče ho milovali. A my naši dcerku milujeme úplně nejvíc. Už teď mě má totálně omotaného kolem prstu," řekl minulý rok pro iDnes.