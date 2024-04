Herec Gene Hackman se po více než 20 letech ukázal na veřejnosti

Držitel dvou cen Oscar, herec Gene Hackman, se před dvěma dekádami stáhl z veřejného života a ukončil i svou kariéru. Od té doby se držel s manželkou stranou veškerého dění. Až nyní se podařilo dvojici vyfotit cestou ze společné večeře v restauraci v Novém Mexiku.

Na snímcích je čtyřiadevadesátiletý Hackman zachycený, jak se drží za paži své o dvaatřicet let mladší manželky Betsy Arakawa, která mu pomáhá udržet rovnováhu. Dvojici společně zachytili naposledy v roce 2003. Rok nato Hackman oznámil, že končí s natáčením.

"Nepořádal jsem žádnou tiskovou konferenci, abych oznámil svůj odchod do důchodu, ale ano, už hrát nebudu. Během posledních pár let mi radili, ať to neříkám, v případě, že by se naskytla nějaká výjimečná role, ale opravdu už hrát nechci," řekl o svém rozhodnutí před lety agentuře Reuters. Prohlásil také, že po odchodu ze světa filmu se hodlá věnovat psaní.

"Vlastně se mi líbí ta samota. V některých ohledech je to podobné jako herectví, ale je to soukromější a mám pocit, že mám větší kontrolu nad tím, co se snažím říkat a dělat. V herectví a filmu je vždy kompromis, pracujete s tolika lidmi a každý má svůj názor. Psaní se mi libí více než hraní. Je to pro mě uvolňující a uklidňuje mě to."