Herec Chris Noth odmítá obvinění ze znásilnění, přiznal ale opakované nevěry

Herec Chris Noth, kterého asi nejvíc proslavila role Pana Božského v seriálu Sex ve městě, je dalším slavným mužem, jehož kariéra zkrachovala poté, co byl obviněn ze sexuálního útoku. Poprvé se zmínka objevila v roce 2021 v magazínu Hollywood Reporter, kde byly popsány případy znásilnění dvou žen v letech 2004 a 2015. Následovaly pak další tři. Noth ale vše razantně odmítá.

"Není nic, o čem bych mohl mluvit nebo k čemu bych měl svědky. A existují ještě absurdnější dodatky, které jsou úplně směšné a nemají žádný reálný základ," řekl s tím, že ale svatý rozhodně není, a přiznal se k tomu, že svou o sedmadvacet let mladší manželku Taru Wilson opakovaně podváděl. "Nikomu neubližujete. Víte, že se o tom nikdo nedozví a sex je prostě příjemný. A najednou ho s vámi chce mít spousta lidí. A v tu chvíli si řeknu, že takovou šanci už nikdy nedostanu," řekl v rozhovoru pro USA Today s tím, že si je vědomý, že jeho chování manželce velmi ubližovalo. "Vím, že je to pro ni zničující a nevypadá to dobře. Zločin to ale není," dodal Chris Noth na svou obranu.

Nothova kariéra je v současnosti na bodu mrazu. Přestože k soudu kvůli výše zmíněným obviněním nikdy nedošlo, jeho postava byla vyškrtnuta z pokračování seriálu Sex ve městě s názvem A jak to bylo dál… Spolupráci s ním rozvázali i tvůrci seriálu Equalizer a přišel také o lukrativní reklamní zakázku.