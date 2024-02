Herec a zpěvák Josef Laufer je už čtyři roky v kómatu. Naděje klesá každým dnem

Až do začátku roku 2020 byl Josef Laufer velmi aktivní. Tehdy osmdesátiletý herec a zpěvák vystupoval v divadle Broadway a plánoval premiéru muzikálu, na němž se autorsky podílel. Práci tehdy přerušil kvůli operaci srdeční chlopně. Při ní ale nastaly komplikace.

Od té doby je Josef Laufer v takzvaném vegetativním stavu. Jde o specifickou poruchu mozku, kdy jsou u postiženého sice zachovány vegetativní funkce, jako je dýchání, ale kompletně si neuvědomuje sebe sama ani své okolí. Do nemocnice za ním chodí pravidelně jeho dcera Ester, která nepřestává věřit, že se její otec jednoho dne probere. Šance, že se tak stane, se ale každým dnem snižují.

Josef Laufer se narodil těsně před druhou světovou válkou. Jeho otec MUDr. Maxmilián Laufer pocházel ze Slezska, matka byla rodilá Španělka. Rodiče se potkali ve Španělsku v době občanské války, po porážce republikánů odešli do Francie, kde MUDr. Laufer vstoupil do čs. armády ve Francii. A po porážce Francie nacistickým Německem se pak evakuoval se ženou i synem do Velké Británie, kde Josef prožil dětství. Teprve v roce 1947 se celá rodina vrátila do Československa.