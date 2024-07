"Bártovi jsem zub nevyrazila," hájí se Helena Vondráčková

Velkolepý koncert zpěvačky Heleny Vondráčkové v pražské O2 areně byl plný známých hostů. Jedním z nich byl i zpěvák Dan Bárta, který si následně na sociální sítě umístil snímek, na kterém je vidět, že mu v ústech chybí zub a připsal k němu, že mu ho při tanci vyrazila právě Vondráčková. Jenže realita byla trochu jiná.

"No to se Danovi povedlo! Dal na Instagram naši společnou fotku ze zákulisí, kde se směje a opravdu mu zub chybí. A svedl to na mě! Přitom mu tam ten zub chybí už nějakou dobu," rozvyprávěla se o incidentu Vondráčková pro iDnes. "Toho vtípku se ale chytla média a druhý den mi Dan volal celý zkroušený a moc se omlouval, že to měla být legrace. Ale znáte to, média se chytnou všeho," dodala se smíchem zpěvačka, která si ale z toho těžkou hlavu nedělala.

Víc než mediální kauzičky si užívá prázdniny, které z velké části tráví na svém hausbótu na Slapské přehradě. A i tam jí dělá společnost všudypřítomná hudba. "Mám ráda úplně všechno, momentálně na hausbótu posloucháme indiánskou hudbu, která je obohacená různými zvuky, a je to úžasné. Tyhle nahrávky jsem pořídila při naší návštěvě amerických národních parků. Mám ale ráda i klasiku, sleduji, kdo co z mých kolegů vydává v zahraničí i u nás. Prostě s hudbou jsem spojená a ona se mnou," řekla Vondráčková, která už se těší na svůj druhý narozeninový koncert, který se uskuteční začátkem příštího roku.