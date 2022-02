Helena Vondráčková bude na koncerty létat soukromým letadlem. Pilotovat bude manžel

V pop-music se Helena Vondráčková pohybuje bezmála šedesát let. A protože už letos v létě oslaví životní jubileum, rozhodla se vyrazit na turné. To by mělo být velkolepé - nebude chybět ani soukromé letadlo s jejím manželem v pilotní kabině.