Helena Vondráčková skončila po pádu a ráně do hlavy v nemocnici

Informaci, že se zpěvačkou Helenou Vondráčkovou není něco v pořádku, mohli její příznivci číst v pátek dopoledne na její profilu na Facebooku. "Vážení fanoušci, z důvodu úrazu Heleny Vondráčkové se musí přeložit dnešní koncert v KD Ostrov v Havlíčkově Brodu. Náhradní termín je 26. 10. od 19 hodin. Omlouváme se za nečekané komplikace," informoval zpěvaččin management.

"Helenka nad ránem upadla a udeřila se do hlavy. Zavolali jsme raději sanitku, ta ji převezla na vyšetření do nemocnice, na výsledky čekáme," řekl později Blesku manžel Vondráčkové Martin Michal. Ještě ve čtvrtek se přitom zpěvačka zúčastnila oslav narozenin producenta Františka Janečka.

Není to ale v poslední době poprvé, co musela Vondráčková vyhledat pomoc lékařů. Minulý rok byla například hospitalizována kvůli problémům se srdcem. Tehdy šlo podle jejího managera o zánět osrdečníku a zpěvačka musela odpočívat. To byl také důvod, proč se nezúčastnila zádušní mše za kolegyni Hanu Zagorovou.