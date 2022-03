Helena Houdová popisuje, jak se vyrovnávala s uvězněním exmanžela a otce svých dětí

"Situace s mým exmanželem je velmi jemná a milující. Ale je to tak proto, že jsem na sobě udělala opravdu obrovský kus práce. Jinak by to tak v klidu nebylo. Musela jsem mu dát svobodu, aby si prožil, co pro něj bylo důležité. A to přesto, že šel, zničil se a vytvořil si realitu ve vězení," svěřila se Helena Houdová ve videu natočeném pro Super.cz.

Současně ale připouští, že pro syny Dariena a Daveeda a dceru Deiu šlo o velmi těžké období. "Děti si také prošly svým druhem traumatu, kdy tatínek nebyl přítomen a nefungoval jako podpora. Jsem šťastná, že už je to za námi," prohlásila dvaačtyřicetiletá modelka, která letos v lednu přichystala dětem překvapení, když jej po jeho propuštění z vězení jeli společně navštívit.

"Jeho návrat byl pro nás léčivý. Pro mě osobně v tom, že jsem single máma a v podstatě jediný člověk, který se stará o finance a přežívání. Zažívala jsem trauma, kdy jsem se musela, i když jsem třeba už nemohla, o nás postarat a mít jistotu, že to přežijeme. Teď trauma léčím na velmi hluboké úrovni," dodala Houdová.

Modelka, která se dlouhodobě zabývá vyvážením mužské a ženské energie, se ve videu pustila i do tématu ruské invaze na Ukrajině. "Cítím, že další válka se děje proto, že ženství bylo tak dlouho potlačené. Potřebujeme si dovolit, abychom v jemnosti řešili konflikty a v soucítění viděli jeden druhého," uzavřela svoje poselství.