Harry Styles promluvil o smrti kamaráda z One Direction Liama Paynea

Jednatřicetiletý hudebník Liam Payne zemřel tento týden v Argentině poté, co spadl z hotelového balkonu. "Jsem naprosto zdrcen Liamovým odchodem," prohlásil po několikadenním mlčení zpěvák Harry Styles. Tito dva se poznali v roce 2010 v britské soutěži X Factor, která stála za vznikem chlapecké kapely One Direction.

"Jeho největší radostí bylo dělat ostatní lidi šťastnými a bylo mi ctí být po jeho boku, když to dělal," zavzpomínal na svého kamaráda Styles. "Liam žil otevřeně, srdce nosil na dlani a oplýval nakažlivým nadšením pro život. Navždy mi budeš chybět, můj milý příteli," uvedl zpěvák ve svém prohlášení, kde nezapomněl zmínit Payneovu rodinu. "Mé srdce se láme pro Karen, Geofa, Nicolu, Ruth a jeho syna Beara."

Nebylo tajemstvím, že Payne a Styles měli v mnoha věcech rozdílný pohled nejen na hudbu, ale i věci obecně. Vždycky však dokázali nakonec najít společnou řeč a jeden druhého se dokázali veřejně zastat. Jako například v době, kdy Styles čelil kritice za to, že se objevil v ženských šatech v magazínu Vogue. "Myslím, že je to skvělé. Harry si užívá života a může si dělat, co chce. Je skvělé, že se nikdy neztratil, ani přes vše, co se kolem něj dělo," nechal se tehdy slyšet Payne.