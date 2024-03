Ani těžká nemoc je neusmířila. Harry se o rakovině švagrové Kate dozvěděl z médií

Minulý týden v pátek byl svět šokován zprávou, v níž manželka následníka britského trůnu, princezna Catherine, oznámila, že jí byla diagnostikována rakovina. O jejím stavu byli pochopitelně informováni ostatní členové rodiny v čele s králem Karlem III. Jenže se teď ukazuje, že princ Harry mezi ty, kteří o nemoci věděli, nepatřil.

Podle webu New York Post princ Harry o zákeřné nemoci své švagrové Catherine nebyl informován dopředu a soukromě, ale vše se dozvěděl stejně jako ostatní obyčejní smrtelníci z médií. "Různé zdroje potvrdily, že neproběhly žádné rozhovory, a předpokládá se, že Harry se o diagnóze Kate dozvěděl z televize, tedy spolu s veřejností," píše například The Times.

Harry spolu s manželkou Meghan Markleovou na zprávu reagovali prohlášením. To přinesl Harper's Bazaar. "Kate a rodině přejeme zdraví a brzké zotavení. Doufáme, že k tomu budou moci dojít v soukromí a klidu," citoval magazín mluvčího dvojice.

Právě takové vyjádření ale rozhněvalo uživatele sociálních sítí, kteří se do dvojice vévodů, kteří utekli z Británie do USA, tvrdě pustili. Vadí jim například příliš neformální oslovení. "Používají své tituly a pak jí říkají Kate, bylo to neupřímné," napsal jeden z uživatelů. "Je špatně, že nepoužívají oslovení Catherine, když to všichni ostatní v rodině zvládají," dodal další jiný. "Jmenuje se Catherine!! Ti dva chtějí každý titul, kterým mohou kohokoli ošidit, ale nemohou jí projevit respekt, když vyslovují její jméno," píše další z účastníku diskuse. "Zrádci znovu nerespektují princeznu z Walesu! Jaká ostuda," zní další příspěvek.