Žilková promluvila o rozchodu dcery Agáty se Soukupem. Podle ní vnoučata trpěla

Ve svých živých vysíláních na Instagramu herečka Veronika Žilková hodně prozradí. Tentokrát se rozhodla svým sledujícím tak trochu osvětlit, co se stalo mezi její nejstarší dcerou Agátou Hanychovou a Jaromírem Soukupem, se kterým má dceru Rozárku. Podle Žilkové je její dcera obětí špatného mediálního obrazu. "Agátka to má těžký. Všechny noviny psaly, že Agátka opustila pana Soukupa. Ne, bylo to tak, že na konci prázdnin pan Soukup řekl, že už s Agátkou nechce být," šokovala Žilková svou verzí toho, co se stalo.

Zároveň ale potvrdila to, co Hanychová už naznačila, a sice že k rozpadu vztahu došlo proto, že její děti Kryšpín a Mia se Soukupem nevycházely. "Možná kdybyste viděli vnoučata po návštěvě pana Soukupa, tak byste taky souhlasili s tím, ať už nejsou spolu," řekla herečka s tím, že i když si svou budoucnost nějak představujeme, ne vždycky se to splní.

"Všichni se snažíme vychovávat děti, co nejlépe to jde. Někdy ten život zacvičí s námi i dětmi, jak si nepřejeme. Je to cvičení osudu, života. Je důležité to přežít, vydržet a najít řešení, které vždy někdo odnese, ale nejlépe nejméně členů rodiny. Já jsem moc ráda, že se Agátka vdala za Mirka, je to bezvadnej kluk. Nikdo tohle neplánoval, nikdo to nechtěl. Agátka chtěla být s Jaromírem, prostě to nevyšlo a je potřeba jít dál," zmínila Žilková i Agátinu nedávnou nečekanou svatbu.

"Mirek je fajn, myslím si, že bude výborný náhradní otec pro všechny děti," dodala spokojeně.