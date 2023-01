Štefan Margita spadl při koncertu z pódia. "Hanka nade mnou bděla," říká

Vystoupit v největší české hale bez podpory manželky Hany Zagorové bylo pro zpěváka Štefana Margitu velmi těžké. I tak byla jeho žena ale na koncertě 24. ledna všudypřítomná. Vzpomínku jí věnovali nejen vystupující hosté, ale díky videoprojekci si s ní znovu zazpíval i Margita. I když na generální zkoušce nedokázal společný duet přes slzy dokončit. Zagorová v něm totiž zpívala: "Volej rychle sanitku!" A Margita na to: "Anebo radši pohřebák…"

Velké drama se ale odehrálo v okamžiku, kdy během písně Jaká to nádhera Margita scházel po schodech směrem k publiku. Bohužel šlápl do prázdna a zřítil se k zemi. I tak ale zpíval. Pak si to ale rozmyslel. "Dáme to od začátku!" řekl rozhodně. Událost se ale ještě předtím rozhodl okomentovat. "Bože, já spadnu ve svých šestašedesáti letech ze schodů… Je jich šest, a já viděl v tom osvětlení jenom pět," přiznal a poté pokračoval v koncertu.

To, že se pád obešel bez zranění, přičítá pěvec tomu, že nad ním jeho manželka drží ochrannou ruku. "Nic mě nebolí a nemám ani žádnou modřinu - a že to mohlo dopadnout blbě! Hanka nade mnou ale tam nahoře bděla…" řekl druhý den Blesku Margita, který prý přítomnost milované manželky stále cítí.