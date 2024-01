Haně Mašlíkové to s manželem ani na druhý pokus nevyšlo. Už půl roku se rozvádí

Pravidelní sledující bývalé modelky Hany Mašlíkové si za poslední měsíce nemohli nevšimnout, že z jejího profilu na Instagramu vymizel její manžel, MMA zápasník André Reinders, se kterým má šestiletého syna Andrease. A přestože se Mašlíková snažila mlžit, pravda vyšla najevo. "Od léta spolu nejsme, intenzivně řešíme rozvod, ale žádná dramata se nedějou. Pořád společně žijeme pod jednou střechou, ale rozvádíme se," přiznala Blesku bývalá modelka.

Následně se rozhodla vydat k celé věci obsáhlé prohlášení na svém profilu. "Omlouvám se, že jsem to nepřiznala dřív, ale tohle opravdu není věc, na kterou by byl člověk pyšný a chtěl to hlásat do světa. Je to pro mě obrovská životní prohra. Víte, že jsme byli rok od sebe a znovu se k sobě vrátili, čehož nelituji, naopak jsem ráda, že jsme ještě zkusili znovu zabojovat a udrželi jsme rodinu další dva roky. Bohužel poslední rok jsme už opět nebyli šťastní, dohadovali se, oba jsme měli jiné představy o životě, trápili jsme se," popsala Mašlíková s tím, že psychické rozpoložení se začalo odrážet na jejím fyzickém zdraví.

"Nakonec jsme v létě došli k závěru, že už opravdu není možné spolu dál zůstávat a bude lepší, aby se naše cesty podruhé a definitivně rozešly a my zůstali už jen rodiči našeho úžasňáka Andreaska. Po létě jsme začali řešit rozvod, ale oba se snažíme, aby jsme ve všem došli k závěru dohodou jako dva rozumní dospělí lidé. Dokonce spolu stále žijeme v jedné domácnosti, snad to neskončí vraždou," odlehčila celou věc na závěr.

Poprvé jejich manželství prošlo krizí v roce 2020, kdy spolu nežili celý rok. Pak se ale rozhodli dát vztahu ještě jednu šanci. Mašlíková tehdy věřila, že už to bude navždy. "O naše manželství budeme mnohem víc pečovat, že ani v problémech a každodenních starostech a radostech nezapomeneme, co pro sebe znamenáme a co vše už jsme spolu zvládli. Děkuju ti, André, že jsi nepřestal bojovat za rodinu," napsala svým fanouškům poté, co se s manželem dali znovu dohromady. Tentokrát však další návrat kategoricky vylučuje.

Mašlíková se také pozastavila nad tím, že v okamžiku, kdy byla zveřejněná zpráva o rozpadu jejich manželství, Reindersovi přibyly stovky ženských sledujících na Instagramu. "Taky mohly počkat aspoň do zítra," rýpla si do nich.