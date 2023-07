Hana Vagnerová si tento rok Vary užívá, loni byla ve stresu kvůli Hranicím lásky

Herečka Hana Vagnerová poutala pozornost na loňském ročníku filmového festivalu v Karlových Varech zejména díky snímku Hranice lásky, jenž byl také zčásti jejím autorským počinem. Spolupodílela se na tvorbě scénáře. Jelikož bylo téma filmu hodně provokativní - jednalo se o polyamorii, tj. druh nemonogamního soužití, založený na toleranci dalších vztahů - a navíc se jednalo o otevřeně erotický thriller, byla notně nervózní z toho, jak premiéra dopadne.

Oproti tomu si letos festival vysloveně užívá. "Loni jsem byla hrozně v napětí, jak dopadne ta premiéra, takže jsem to prožívala, a letos mám tady jenom hezké záležitosti, to, že se můžu hezky oblíct, jít na premiéru svých kamarádů, mám tady nějaké pracovní schůzky, ale většinou je to všechno takové fajn, pohoda," pochvalovala si herečka pro Super.cz.

Jedním dechem přiznává, že svůj velký kufr na festivalu zatím ani nevybalila. "Já jsem si sice přivezla obrovský kufr, ale zatím jsem z něj vůbec nic nepoužila. Kromě spodního prádla a bot," prozradila Vagnerová. "To je taková moje nemoc, že dokážu i na půl dne na chatu odjet s obrovským kufrem, natož na pět dní."

Na festivalu si navzájem dělaly doprovod s herečkou Petrou Nesvačilovou, která od začátku plánovala vrátit se domů dřív. Vagnerová se naopak ve Varech chce ještě pár dní zdržet. Samota jí nepřekáží. "Mně nevadí být tady sama, miluju sama cestovat a potkávat nové lidi. Přítel je ve Francii a já za ním pak v létě pojedu. Potom mám zase nějakou práci, tak budu rozlítaná a budu pendlovat, ale to je super dobrodružné, to mám ráda," uvedla s neskrývaným nadšením.