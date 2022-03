Hana Vagnerová je čerstvě zamilovaná. Ani tentokrát nemá její přítel českou národnost

"Jsem zamilovaná, ale jméno neprozradím. Tak napůl je to člověk z branže. Taky se věnuje filmu, ale jinak než já. Jednou ho někam přivedu. Není to Čech a zamilovaná jsem asi pět měsíců," prozradila Hana Vagnerová v rozhovoru pro Blesk.

Vloni v létě v rozhovoru pro iDnes uvedla, že nikdy nechodila s českým mužem. "Všichni moji muži byli cizinci, ať už třeba Slovák, nebo tak, ale nebyli to Češi. Nikdy jsem tomu vlastně nepřikládala důležitost, ale před nedávnem jsem si to uvědomila, že to tak bylo."

Letos půjde do kin film Hranice lásky, na němž se Vagnerová podílela i scenáristicky. Film pojednává o polyamorních vztazích. "Je skvělý pocit napsat si roli na tělo. Hodně jsem teď hrála v komediích, ale toužila jsem po psychologickém, sociálním filmu. Hranice lásky jsou komplikovaný a vlastně hodně extrémní film. Uvidíme, jak to lidi přijmou," prohlásila herečka s tím, že po natočení filmu si je jistá, že polyamorní vztah nechce zažít.

V dřívějším rozhovoru prohlásila, že je v tomto ohledu tradiční typ. "Bylo ale zajímavé zjišťovat, jak to vnímají ostatní, třeba i členové štábu. Jednoduchá odpověď na to nebyla. Většinou jsme se dostali k tomu, že by si dokázali představit nevěru u sebe, ale ze strany partnerky, partnera by tak benevolentní nebyli."